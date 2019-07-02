الأردن تطالب بالإفراج عن أردنيين مختطفين في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء في اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة قضية المواطنين الاردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

الصفدي شدد بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الاردنيين الثلاثة وإعادتهم الى المملكة.

ومن جانبه،أكد سيالة اهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع ، موضحاً ان سبب التأخر بالافراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى احدى المليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى وأن السلطات نجحت مؤخراً بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم ، قائلاً :” إنه يتابع الموضوع شخصياً بتوصية من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج”.

وطالب الصفدي بالإسراع بهذه الاجراءات وإنهاء ما وصفها بـ” المأساة” وتمكين المختطفين من العودة الى ذويهم سالمين.

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