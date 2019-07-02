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سفارة مصر بأديس أبابا تنشر صور قاعة الاجتماعات استعدادا لقمة نيامي

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

نشرت سفارة مصر فى أديس أبابا، ‪صور لقاعة الاجتماعات التي ستستضيف القمة الأفريقية الاستثنائية لإطلاق منطقة التجارة الحرة وقمة التنسيق الأولي بنيامي يومي 7 و8 يوليو بمدينة نيامي بالنيجر تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
وأشارت السفارة إلي الاستقبال الحافل والجهود المتميزة من حكومة النيجر الشقيقة لهذا العرس الإفريقي الفريد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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