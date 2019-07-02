القنصل العام بميلانو يقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورتي 23 يوليو و30 يونيو |صور

أقام إيهاب أبو سريع، القنصل العام المصري في ميلانو، حفل استقبال، وذلك بحضور ما يزيد عن 200 مدعو على رأسهم النائب العام في ميلانو، ورئيسة محكمة القصر، ونائب حاكم بميلانو، وقائد القوات الجوية، ومسئولة العلاقات الخارجية بمقاطعة لومبارديا، فضلاً عن نخبة من المسئولين الإيطاليي، بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة يوليو وذكرى ثورة 30 يونيو

كما شارك أيضاً القناصل العموم المعتمدين في ميلانو، وفي مقدمتهم قنصل عام لبنان عميد السلك القنصلي، بالإضافة إلى رموز وقيادات الجالية المصرية في شمال ايطاليا وعدد من الإعلاميين ورؤساء شركات السياحة.

وأكد أبو سريع على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في الداخل والخارج مؤخراً من خلال تنفيذ رؤية إستراتيجية لبناء وطن قوي ومتقدم في جميع المجالات، وكذا تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، مع ابراز نجاح الحكومة المصرية في استعادة مكانة مصر التاريخية.

وأشار القنصل العام المصري في هذا الصدد إلى رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستضافتها لأول تجمع للدول العربية والأوروبية في شرم الشيخ في فبراير الماضي، منوهاً إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وإيطاليا.

وتضمّنت الاحتفالية عرضاً لعدد من الأفلام للمقاصد السياحية في مصر، بالإضافة إلى توزيع نشرات سياحية للترويج لمصر.

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