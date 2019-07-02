سكاي: ليستر رفض عرضا من يونايتد لضم ماجواير.. يرغبون في جعله أغلى من فان دايك

رفض ليستر سيتي عرضا من مانشستر يونايتد لضم هاري ماجواير كان يجعله المدافع الإنجليزي الأغلى في التاريخ.

شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية نشرت تقريرا يفيد بأن ليستر سيتي لم يوافق على التفريط في ماجواير إلى الشياطين الحمر رغم تقديم عرضا بقيمة 70 مليون جنيه استرليني.

وأشار التقرير أن ليستر سيتي رفض بيع ماجواير بهذا المقابل بعدما تعاقد مانشستر يونايتد مع أرون فان بيساكا بـ50 مليون جنيه سترليني، حيث ترى إدارة الفريق أن مدافعهم لديهم خبرة دولية ويرغبون في الحصول على المزيد من الأموال لإتمام الصفقة.

الحالة الوحيدة التي يوافق فيها ليستر سيتي على بيع ماجواير تتمثل في تلقي عرضا يجعله أغلى من فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الذي انتقل للفريق من ساوثامتبون مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

لذا ووفقا للتقرير فإن بيع ماجواير = تلقي عرضا يجعله المدافع الأغلى في التاريخ.

ماجواير لم ينضم حتى الآن لمعسكر الفريق للإعداد للموسم الجديد ولم يتحدد بعد هل ينضم لمعسكر الفريق أم لا بحسب تقرير سكاي سبورتس.

ويمتد عقد ماجواير مع ليستر سيتي حتى عام 2023.

وانتقل ماجواير إلى ليستر سيتي في صيف 2017 قادما من هال سيتي.

وشارك صاحب الـ26 عاما 76 مباراة مع ليستر سجل خلالها 5 أهداف.

ويعد ماجواير مدافعا دوليا منذ أكتوبر 2017، وشارك مع إنجلترا في 20 مباراة.

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