الأغلى في تاريخ النادي.. رسميا – توتنام يضم ندومبيلي من ليون

ووقع ندومبيلي على عقود انتقاله إلى توتنام وسيمتد تعاقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2025.

وتشير التقارير الصحفية أن صفقة لاعب الوسط الفرنسي تمت مقابل 54 مليون جنيه استرليني ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

وكسر ندومبيلي رقم دافنسون سانشيز الذي انضم إلى توتنام مقابل 42 مليون جنيه استرليني.

الفريق اللندني عزز صفوفه بأولى الصفقات صباح اليوم بضم اللاعب الإنجليزي الشاب جاك كلارك من صفوف ليدز يونايتد، ليُبرم توتنام صفقات جديدة بعد 517 يوما دون ضم أي عناصر للفريق.

ضم ندومبيلي جاء لتعويض رحيل البلجيكي موسى ديمبيلي الذي فضل الرحيل في يناير الماضي لصفوف جوانزو أر أف الصيني.

الفرنسي الشاب خلال موسمين شارك في 96 مباراة سجل 4 وصنع 16 في جميع المسابقات مع ليون الفرنسي.

كما لعب بقميص المنتخب الفرنسي 4 مباريات دولية كانت آخرها المشاركة في الفوز على أندورا برباعية دون رد في تصفيات يورو 2020.

تانجي ندومبيلي من ليون مقابل 54 مليون جنيه استرليني

دافنسون سانشيز من أياكس مقابل 42 مليون جنيه استرليني

موسى سيسكوكو من نيوكاسل مقابل 30 مليون جنيه استرليني

روبرتو سولدادو من فالنسيا مقابل 26 مليون جنيه استرليني

إريك لاميلا من روما مقابل 25.7 مليون جنيه استرليني

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