الإمارات تنفي ملكيتها للأسلحة التي عثر عليها في ليبيا

نفت الإمارات اليوم الثلاثاء ملكيتها للأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا.

وقالت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان أصدرته اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.

وأكدت التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وحثت على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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