الفاتيكان يفتح قبرين بحثًاعن الطفلة المفقودة منذ 36 عاما

أعلن الفاتيكان اليوم الثلاثاء، أنها ستفتح قبرين في مقبرة صغيرة بداخل أراضيها كجزء من الجهود المبذولة لحل لغز قضية فتاة مفقودة تدعى إيمانويلا أورلاندي.

وقال اليساندرو جيسوتي المتحدث باسم الفاتيكان في بيان إنه من المقرر أن يتم هذا الإجراء في مقبرة توتوني بالفاتيكان في 11 يوليو الجاري بحضور أقارب الفتاة المفقودة.

وأضاف جيسوتي أن رئيس شرطة الفاتيكان وخبيرا في الطب الشرعي ومحامين وأحفادا لأشخاص مدفونين رسمياً في القبرين سيشهدون الحدث، وسيتم تأريخ أي شيء يُعثر عليه وإجراء اختبار الحمض النووي له.

وكانت أورلاندي ، وهي ابنة حاجب بالكنيسة يحمل جنسية الفاتيكان ، اختفت عن عمر يناهز 15 عامًا في وسط روما في عام 1983.

وتعد هذه القضية واحدة من الأشياء الأكثر غموضًا في تاريخ الفاتيكان الحديث.

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