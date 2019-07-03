الدين الخارجي يسجل أعلى مستوياته في تاريخ تركيا

قالت صحيفة "زمان" التركية، إن الدين الخارجى فى تركيا سجل أعلى مستوياته على مدار تاريخ البلاد مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى بنسبة 60.6%.

أضافت، أن إحصاءات الدين الخارجى الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية تؤثر سلبًا على توقعاتها المستقبلية، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة الدين الخارجى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى بلغت 60.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، وأن ديون القطاع العام بلغت 148.3 مليار دولار من إجمالى الدين الخارجى، فى حين بلغت ديون القطاع الخاص 299 مليار دولار.

جدير بالذكر، أن البنك المركزى التركى يعانى من ديون خارجية بقيمة 5.9 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالى الدين الخارجى لتركيا نحو 453 مليار دولار، وذلك بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية، وانهيار العملة المحلية، وزيادة التضخم فى البلاد.

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