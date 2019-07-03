بعد مقتل 40 وإصابة 80 .. الجيش الليبي يتهم ميليشيات طرابلس بقصف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين

نفى الجيش الوطني الليبي أنه استهدف مركزًا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن ميليشيات طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت مخازن للذخيرة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إنه "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان الميليشيات قصفت بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام… الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم".

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن نحو 40 شخصًا قتل وأصيب 80 آخرون في حادثة القصف على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.

وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات ميليشيات طرابلس، والتي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.



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