حصيلة قصف مركز إيواء تاجوراء

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ لمركز الطب الميداني، مالك مرسيط إن «القصف الذي استهدف مركز إيواء تاجواء للمهاجرين غير الشرعيين أسفر عن سقوط 40 قتيلاً وأكثر من 80 جريحًا».

وأوضح مرسيط، أن «جرى انتشال قرابة 40 جثة سقطت جراء القصف وفيما تستمر عملية انتشال الجثت من تحت الانقاض».

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، عن «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أدى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات»، حسب ما ذكر فرع الجهاز بتاجوراء عبر «فيسبوك».

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