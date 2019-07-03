هويات جنرالات تركيا الذين يديرون العمليات ضد الجيش الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

يبدو أن الرئيس التركي، رجب إردوغان، رمى بثقل بلاده العسكري في الصراع المسلح على الأراضي الليبية، وأرسل كبار قادة جيشه، لإدارة العمليات المسلحة ضد الجيش الليبي الوطني، من داخل ليبيا نفسها دعما للميليشيات الإخوانية.

الجيش الوطني الليبي أكد توصله إلى مسؤولي إدارة العمليات العسكرية ضده، وحددهم بالأسماء والمناصب والمهام، حسبما نشرت صحيفة أحوال التركية، وذكر أنهم يشاركون في توجيه الطائرات التركية المسيّرة بدون طيار، والتي لعبت دورا محوريا في السيطرة على منطقة غريان الاستراتيجية ومعسكر أبو رشادة.

قادة كبار

القائمة ضمت الفريق ثان جوكسال كاهيا، نائب وكيل وزارة الدفاع التركية والذي تمت ترقيته بعد أحداث انقلاب منتصف يونيو 2016، من لواء إلى فريق ثان. بالإضافة إلى السكرتير العام للقوات المسلحة التركية، عرفان أوزسارت، الذي كان شاهدا مهما في تحقيقات إدانة حركة الخدمة، عقب أحداث مسرحية الانقلاب.

الجنرال لفانت أرجون، أيضا ضمن القادة الأتراك في ليبيا، وكان قد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما في “انقلاب المطرقة” عام 2003، ثم تمت تبرئته. ويعتبر من أهم المشاركين في سحق عناصر حزب العمال الكردستاني في بلدة “نصيبيين” في ولاية ماردين.

القائمة شملت اللواء جورسال تشايبينار، أحد المتهمين في قضية “انقلاب المطرقة” أيضا وأفرج عنه. واللواء سلجوق يافوز، أحد أهم قادة عملية “غصن الزيتون” في عفرين السورية.

الأسماء الأخرى المشاركة، هم ألكاي ألتينداغ، وبولنت كوتسال، وجينان أوتقو، وعز الدين ياشيليورت، وقنال إمره، وأمير مرادلي، ومحمد حسام الدين يوجاسوي، وساهان أيدن، وعمر أقتشيبلبينار، وأرتشين تيمون، وبكير آيدن، ورجب يلدريم، وسليمان أنجا.

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