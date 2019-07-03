اخبار

الجيش يعلن سيطرته على هذه المناطق

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة” التابع للجيش، أن القوات تسيطر على منطقة الكسارات جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز، في بيان له،  إن “قواتكم المسلحة تبسط سيطرتها وتتمركز في منطقة الكسارات أبوغرقوب جنوب السبيعة بطرابلس”.

وأضاف أن “قوات الجيش الليبي دحرت مليشيات الجويلي [اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية] في الكسارات وتطارد فلولهم”.

وأكمل البيان، أن “قوات الجيش الليبي أوقعت فيهم خسائر في المعدات وعدد آخر من القتلى والجرحى من بينهم المرتزقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اين فيديوا يمكن الجيش الخراطي يقول انه سيطر على ساحة الشهداء لكن كلامك لا قيمة له بدون فيديوا نحن لسنا في عصر الحرب تشاد يا حفتر رغم تشاديين نشروا لك الصور ملونة وانت الأسير الحرب بكامل بذلتك العسكرية

    رد