بالفيديو – راموس يصل مصر لدعم السياحة

راموس حضر إلى مصر بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي السابق.

وشهد استقبال راموس في الغردقة احتفالا بسيطا من العاملين بالفندق إذ تم عزف نشيد العاشرة لريال مدريد، فهو بطل اللقب العاشر الذي حققه الملكي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقضي راموس وزوجته وأولاده فترة شهر العسل في الغردقة، بعدما أتم زفافه قبل أيام.

وشهد الصيف الماضي حضور كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للفندق نفسه بدعوة من أبو علي.

النجم الإسباني خرج من الموسم المنصرم بلا بطولات، بعدما خسر ريال مدريد كل المسابقات التي دخلها باستثناء كأس العالم للأندية.

