اللواء مادي: خطة تحرير طرابلس لم تتغير

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء إدريس مادي على أن الوضع الميداني للقوات المسلحة جيد في حين تتعرض المليشيات لخسائر فادحة.

اللواء مادي أشار في تصريح لصحيفة “البيان” إلى أن الخسائر الفادحة للمليشيات حدثت خلال المواجهات البرية والقصف الجوي المركّز الذي تتعرض له المليشيات من السلاح الجوي الذي أطلق منذ يومين عملية “عاقبة الغدر”.

ونوّه إلى أنه لا شيء تغير بالنسبة لخطة تحرير طرابلس التي تخضع لرؤية استراتيجية يتم تنفيذها بدقة وإحكام.

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