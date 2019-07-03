محمد الامين يكتب :

تعايش الدولة مع الكيانات المسلحة وهم في رؤوس السطحيين.. على المجتمع حل مشكلته وليس إلقاءها في حجر الدولة او المجتمع الدولي..

الأمثلة التي تعج بها المنطقة العربية عن حالات فشل الدولة وتلاشي هيبتها لفائدة أجسام تحمل السلاح كثيرة، تبدأ من اليمن إلى العراق مرورا بلبنان وليبيا. في هذه البلدان وجد السلاح غير النظامي طريقه إلى المشهد السياسي والأمني بسبب قصور الدولة وعجزها عن الضبط، وبسبب تراخي قبضتها وانكشافها، لكن السبب الرئيسي لصعود المجموعات المستقوية بالسلاح هو بيئة النزاع وتظافر معطيات غير طبيعية منحت هؤلاء فرصة الحصول على العتاد ومراكمته خارج اطار الدولة وعلى خلاف القوانين المنظمة لحمل السلاح وانتظام الأفراد والجامعات.

وسعيا إلى تجاوز معضلة وجود هذه المجموعات المسلحة، شهدت بلدان كثيرة في منطقتنا محاولات تنوعت بين خيار الصدام والاحتواء والتعايش والخضوع.. لكن لم تنجح مساعي الإلغاء بسبب توازن الردع وأحيانا بسبب تفوق المليشيات، كما اخفق اسلوب التعايش بسبب ارتفاع سقف طموحات الميليشيات وتطلعها إلى السيطرة على الدولة وتنازع اختصاصها وسلطاتها بما يحول الدولة إلى كيان ضعيف عاجز على التحكم بمفاصله الإدارية والأمنية، وحينها يمتد التأثير إلى كل المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حتى يصل إلى فشل جزئي او كلي يتحول إلى نزاع عنيف في معظم الاحوال او استسلام كامل للميليشيات التي تحتكر اليوم جانبا كبيرا من قرارات بعض الدول العربية.

الواقع ان وجود الميليشيات المسلحة في دول هشة وغير ديمقراطية يقضي على فرص التنمية ويمنع قيام آليات محاسبة ورقابة سيدة لقرارها، ويؤدي حتى إلى تكاسل هيئات الدولة وتقاعسها وتذرعها بوجود الميلشيا شماعة تعلق عليها الفساد والفشل والتراخي. والواقع أيضا ان الميلشيا جزء من مشهد الفوضى ومن مخطط إسقاط المجتمعات من الداخل، وهي تعبير عن ارادة طيف من أبناء البلد للسيطرة على غيرهم والاستبداد بالأمر من دونهم باستخدام السلاح وادوات القوة..وهذا يفتح الباب لتوظيفات خارجية واستغلال اجنبي يعمق الجرح ويفاقم المشكلة..

ماهو السبيل للتعاطي مع هذا المشكل؟؟ وكيف تتم معالجته؟؟ الأكيد انه لن يتم بالاستلام والخضوع،، لكنه لا يتم كذلك بواسطة القوة المفرطة ولا بالحرب المفتوحة التي تحصد أرواح الأبرياء وتعيد المجتمعات إلى العصر الحجري..إن مشكلة الميليشيات في ليبيا او في غيرها نتاج لخلل في عمل ماكينة مجتمعية، وخور في المنظومة الثقافية وانحراف قيمي تسبب فيه واقع سياسي او اجتماعي دفع بعض الأفراد او المكونات إلى الاستقواء بالسلاح للحصول على حقوق تعتقد انها محرومة منها او للاستئثار بالموارد المالية دون غيرها.. وفي كل الأحوال لن يكون هناك حل للمشكلة من خارج المجتمع، لأن فرضه يعني انهياره بمجرد امتلاك الأطراف المتضررة منه القدرة على اسقاطه.. هذا واللبيب من الإشارة يفهم،

وللحديث بقية.

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