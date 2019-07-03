حقوقي ليبي يتقدم بشكوى ضد حكومة الوفاق أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

تقدم الحقوقى الليبى سراج التاورغى بشكوى الى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ضد حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وذلك طبقا لنص المادة 56 من الميثاق الإفريقي و المعايير الواردة فى المادة 6 من بروتوكول المحكمة.

وكشف الحقوقى الليبي أن من بين الاتهامات التى تضمنتها المذكرة المقدمة قيام حكومة السراج بإيواء عناصر مسلحة ومطلوب القبض عليها من قبل مجلس الأمن لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية وكذلك قيام حكومة السراج بمنح شخصيات منتمية لجماعات إرهابية في إدارة موارد البنك المركزى الليبي وتبديد ثروات الشعب الليبي.

وقدمت المذكرة شرحا لقيام الحكومة الليبية بدعم مباشر من إمارة قطر وتركيا في تقديم دعم لوجيستى لجماعات مسلحة في الأراضى الليبية قامت بارتكاب مذابح وجرائم ضد الإنسانية بحق أهالى مدينة تاورغاء وعدة مدن أخرى



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