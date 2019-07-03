رئيس اللّجنة المركزية للعلاج بمركز طبرق الطبي يتفقّد مرضى اللجنة بجمهورية مصر العربية

القاهرة 03 يوليو 2019 (وال) – أجرى رئيس اللجنة المركزية للعلاج بمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، زيارة تفقدية لمرضى اللجنة بجمهورية مصر العربية بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

هذا واطلع الدكتور فرج الجالي خلال زيارته على أوضاعهم الصحية، وعلى الخدمات الطبية المقدمة من قبل هذه المراكز.

يذكر أن لجنة العلاج بالمركز، قامت بتسفير أكثر من 100 مريض أورام؛ لغرض إجراء صورة للمسح الذري، وإجراء 50 عملية زراعة قرنية، وغيرها من عمليات كبرى للمرضى من مختلف مدن المنطقة التابعة للجنة، ومنها طبرق و درنة و شحات و البيضاء والمرج.( وال – القاهرة ) رس

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