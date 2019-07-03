انطلاق فعاليات ورشة العمل في مركز الخبرة القضائية يرأسها مدير إدارة الطّب الشرعي ببلدية دبي

البيضاء 03 يوليو 2019 (وال) – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل التي يرأسها مدير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية ببلدية دبي البروفيسور د. فوزي عبد السلام بن عمران، بحضور مدير عام المركز المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي، بإشراف مكتب التدريب والتطوير بالإدارة العامة.

هذا وارتكزت الورشة حول المواضيع الآتية “الاستعراف الطبي الشرعي،وتحديد أسباب وطريقة الوفاة”، بهدف تعميق خبرة وكفاءة الأطباء الشرعيين، بمجال الاستعراف البشري، وتحديد أسباب الوفيات، سواء كانت طبيعية أو غير طبيعة، من خلال العلامات والآثار الحيوية، والصور الجنائية بمسرح الحادث.

و بَيّن مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث، أن أمثال هذه الورشات مهمة، فهي تتيح فرصة لتبادل المعارف والتجارب بين الأطباء الشرعيين بهدف الرفع من كفاءة الأطباء.

يذكر أن الأطباء الشرعيين المشاركين بالورشة يتعبون الفروع (طبرق، المرج، إجدابيا، الجبل الأخضر)،

يشار إلى أنه سيتم استهداف أطباء بالفروع الأخرى المتواجدة بالمنطقة الغربية والجنوبية في القريب العاجل.

وفي ختام الفاعليات، كَرَّم مدير عام المركز المستشار عمر الحجازي البروفيسور فوزي بن عمران، على كل مجهوداته المضنية تجاه هذا المركز.( وال – بنغازي ) رس

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