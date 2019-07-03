انتخاب الإيطالي ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي

انتخب النائب الأوروبي الإيطالي الاشتراكي-الديموقراطي ديفيد ساسولي الأربعاء رئيسا للبرلمان الأوروبي، كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته انطونيو تاجاني.

والصحفي السابق البالغ من العمر 63 عاما، نال 345 صوتا في الدورة الثانية وهي الغالبية المطلقة من الاصوات التي أدلى بها النواب الأوروبيون في ستراسبورج.

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