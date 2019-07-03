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انتخاب الإيطالي ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

انتخب النائب الأوروبي الإيطالي الاشتراكي-الديموقراطي ديفيد ساسولي الأربعاء رئيسا للبرلمان الأوروبي، كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته انطونيو تاجاني.
والصحفي السابق البالغ من العمر 63 عاما، نال 345 صوتا في الدورة الثانية وهي الغالبية المطلقة من الاصوات التي أدلى بها النواب الأوروبيون في ستراسبورج.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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