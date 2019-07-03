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فرنسا: إيران لن تكسب شيئا بمخالفة الاتفاق النووي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن إيران لن تكسب شيئا بمخالفة بنود الاتفاق النووي وذلك ردا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق اليوم إن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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