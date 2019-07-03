روسيا تنسحب رسميا من اتفاقية الأسلحة النووية الثنائية مع أمريكا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا، اليوم الأربعاء، بتعليق امتثال البلاد لاتفاقية الأسلحة النووية التي تقيد تصنيع وحيازة الصواريخ متوسطة المدى منذ الحقبة السوفيتية.

وحظرت اتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى، الموقعة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في 1987، الصواريخ التي تطلق من الأرض والقادرة على حمل رءوس نووية يصل مداها لما بين 500 و5500 كيلومتر.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أوائل العام الجاري: إنها ستعلق مشاركتها في الاتفاقية بزعم أن روسيا انتهكتها بتطوير صاروخ قادر على العمل في نطاق المدى المحظور.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حددت موعدا نهائيا في أغسطس لروسيا لإثبات الامتثال، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاقية، ورفضت روسيا المزاعم الأمريكية.

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