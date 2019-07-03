فيسبوك: بعض المستخدمين يواجهون عطلا بمنصات التواصل الاجتماعي وجار العمل على حل المشكلة

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستجرام.

وذكر موقع داون ديدكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستجرام، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك وواتساب.

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.

وتعرضت فيسبوك لأحد أطول الانقطاعات في مارس آذار عندما واجه بعض المستخدمين بأنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى فيسبوك وإنستجرام وواتساب لأكثر من 24 ساعة.

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