رسميا – الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يستعيد مدافعه من أيندهوفن

ووقع اللاعب صاحب الـ22 عاما على عقد يمتد لأربع سنوات مع فريق المدرب بيب جوارديولا.

وقال أنجيلينو لموقع سيتي الرسمي: “أنا سعيد بالعودة مرة أخرى وأن تتاح لي فرصة لعب الكرة تحت قيادة بيب جوارديولا”.

وأضاف “مشاهدة الفريق بينما كنت ألعب في هولندا كان شرفيا لي وأداء الفريق خلال الموسمين الأخيرين كان لا يصدق وأتمنى المساهمة مع النادي في النجاح أكثر”.

وأتم أنجيلينو “أؤمن أن أدائي سوف يتحسن تحت قيادة بيب وأثق في أن النادي سيصبح أقوى مع مرور السنوات”.

وانضم اللاعب الإسباني إلى أكاديمية سيتي في عام عام 2013 وهو بعمر الـ16 وشارك مع الفريق في عدة مباريات قبل أن يعار إلى نيويورك سيتي في 2015.

ومع عودته لسيتي مرة أخرى خاض بعض المباريات قبل أن ينضم إلى جيرونا وريال مايوركا على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل للدوري الهولندي من بوابة بريدا ثم أيندهوفن.

وأصبح أنجيلينو هو ثاني صفقات سيتي عقب رودري القادم من أتليتكو مدريد.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا