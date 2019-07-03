صورة – لامبارد يصل إلى ستامفورد بريدج للاتفاق على تدريب تشيلسي

وصل فرانك لامبارد المدير الفني لدربي كاونتي إلى ملعب ستامفورد بريدج للاجتماع بإدارة تشيلسي من أجل الاتفاق على تدريب الفريق.

وكان دربي كاونتي سمح لتشيلسي في وقت سابق بالتحدث إلى لامبارد من أجل التفاوض حول تدريبه الفريق في الموسم المقبل.

جاء ذلك بعدما رحل ماوريسيو ساري المدير الفني الإيطالي عن تشيلسي عقب تحقيق لقب الدوري الأوروبي وانتقاله إلى يوفنتوس خلفا لماسيمليانو أليجري.

وفي أول موسم له من مقعد المدرب قاد لامبارد دربي كاونتي للتأهل إلى نهائي الدورة التأهيلية للبريميرليج ولكنه سقط في ملعب ويمبلي أمام أستون فيلا.

صاحب الـ41 عاما لهب في صفوف تشيلسي من 2001 حتى 2014 وتوج بـ14 بطولة رفقة الفريق.

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