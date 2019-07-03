الرئيس الجزائري: التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في البلاد

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر.

وأضاف خلال كلمة ألقاها بالتلفزيون الجزائري، "نبذل الجهود اللازمة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين"، حسبما أفادت "سكاى نيوز".

وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية المطالب بالتغيير.

وتابع بن صالح: يجب العمل على توفير ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية بكافة مراحلها.

ودعا بن صالح السياسيين للانخراط في مسار حوار وطني شامل لمناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار الوطني وستكتفي فقط بوضع المسائل المادية واللوجيستية للمساعدة.

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