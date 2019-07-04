السيول تغرق اليابان.. مليون شخص يغادرون منازلهم في كيوشو

واصلت الأمطار الموسمية هطولها على جنوب اليابان، اليوم الخميس، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية، بينما صدرت أوامر لأكثر من مليون شخص بمغادرة منازلهم.

وتردد أن عدة أشخاص جرحوا حيث أصدرت السلطات أمر إجلاء لنحو 05ر1 مليون شخص من سكان مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما في جزيرة كيوشو.

وتم إرسال قوات إلى كاجوشيما في مهمة إغاثة من الكوارث حيث غمرت مياه الفيضانات بعض المناطق السكنية وأراضي المزارع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار الموسمية خلفت ما يتراوح بين 900 إلى ألف ملليمتر من الأمطار في بعض المناطق من المقاطعتين منذ يوم الجمعة، أي ضعف متوسط كمية الأمطار الشهرية لشهر يوليو.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، هطول المزيد من الأمطار على مناطق أوسع من البلاد، بما في ذلك طوكيو، اليوم الخميس. وقبل عام تقريبا، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وهو أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالطقس في ثلاثة عقود.

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