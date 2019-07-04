تقرير: هل تنتهي مسيرة كوسيليني مع أرسنال في الصيف الجاري؟

صحيفة “ليكيب” الفرنسية كشفت عن رغبة نادي بوردو الفرنسي في ضم قائد أرسنال الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت الصحيفة أيضا عن تفكير اللاعب الفرنسي في الرحيل عن أرسنال وإنهاء مسيرته مع النادي الإنجليزي قبل بداية الموسم الجديد.

لذلك يسعى نادي بوردو في إعادة كوسيليني مرة أخرى للدوري الفرنسي لقيادة خط دفاعه وتعويض رحيل المدافع جولز كوندي الذي يقترب من الانضمام لصفوف إشبيلية الإسباني.

كوسيليني البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف أرسنال عام 2010 قادما من لوريانت الفرنسي.

ولعب الدولي الفرنسي مع المدفعجية 353 مباراة في مختلف البطولات، وفاز مع أرسنال بـ6 بطولات بواقع 3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهم لبطولة الدرع الخيرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا