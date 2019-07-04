رسالة السويحلي إلى تركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي عن لقاء جمعه الأربعاء في طرابلس ‏مع السفير التركي لدى ليبيا “سرهات اكسين” .

وقال السويحلي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بأنه عبر للسفير التركي عن بالغ شكره وتقديره لتركيا على انحيازها للشعب الليبي.

وأضاف السويحلي بأن الموقف التركي منحاز للشعب الليبي فى مساره لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية كما شكر تركيا على وقوفها بجانب الحكومة الشرعية في وجه ما وصفه بـ ” عدوان المجرم حفتر ” .

يشار إلى أن السويحلي كان قد قاطع مجلس الدولة ولم يعد يحضر جلساته منذ الإطاحة به من رئاسته وصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الرئاسة عن طريق مرشح حزب العدالة والبناء خالد المشري .

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