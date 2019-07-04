اللواء السابع يؤكد الاستعداد لاجتياح طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو الغرفة الأمنية للواء السابع التابعة للجيش الوطني مصعب زقلوط في تصريحات صحفية إن قوات الجيش تستعد لدخول العاصمة طرابلس وإن العمل يجري لإتمام الاستعدادات اللازمة لذلك، مضيفا أن الاجتياح سيكون كاسحا ضد مواقع الجماعات المسلحة في العاصمة.

وأشار زقلوط إلى اشتداد الضربات الجوية لسلاح الجو ضد مواقع المجموعات المسلحة خاصة بعد إطلاق عملية “عاقبة الغدر”، وأن الضربات الجوية كانت قوية حيث استهدفت مقرات المجموعات المسحلة من محور وادي الربيع لمحور خلة الفرجان ومواقع أخرى جنوبي طرابلس.

كما اعتبر زقلوط أن سقوط أي مدينة في يد المجموعات المسلحة لن يؤثر في هدف القوات المسلحة وهو “تحرير طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا