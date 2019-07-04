توثيق انتهاكات حقوق المدنيين في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت وزارة العدل بحكومة الوفاق، عن ادانتها لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية وأخرها استهداف مركز إيواء المهاجرين بمدينة تاجوراء.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، إنها وإذ تتعهد برصد وتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها وملاحقة المسؤولين عنها مع السلطات الوطنية والدولية المختصة، فإنها تهيب في الوقت ذاته بالمنظمات الدولية المختصة والمعنية بقضايا المهاجرين واللاجئين وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأفريقي أن تتعاون مع السلطات الليبية المختصة وعلى وجه السرعة من أجل العمل على عودة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم وحث دولهم على التواصل معهم واستقبالهم، وتوطين من تستدعي ظروفه في بلد ثالث يوفر له احتياجاته باعتبار إن ليبيا وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها لم يعد في إمكانها إيواء هؤلاء المهاجرين على أراضيها على أي نحو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا