تقارير: برشلونة يزاحم مانشستر سيتي على ضم كانسيلو

وكانت التقارير تشير إلى اتمام مانشستر سيتي الاتفاق مع يوفنتوس على ضم كانسيلو.

وكشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت على عدم التزام بطل الدوري الإنجليزي حتى الآن بدفع السعر المطلوب في ضم كانسيلو وهو 60 مليون يورو، ورفض يوفنتوس فكرة دخول دانيلو ظهير مانشستر سيتي في الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك فتح الباب أمام برشلونة للمنافسة على ضم كانسيلو مع رغبتهم في بيع نيلسون سيميدو.

وأوضحت تقارير إسبانية أن سيميدو هدفا لأتليتكو مدريد وبرشلونة لا يمانع في رحيل اللاعب.

وأضاف تقرير جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن برشلونة أيضا لا يستبعد ضم داني ألفيش لتدعيم مركز الظهير الأيمن خاصة وأن اللاعب غير مرتبط بتعاقد مع نادي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وكان كانسيلو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي ولعب 34 مباراة مع الفريق الإيطالي وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

ولم يسبق لصاحب الـ25 عاما اللعب في الدوري الإنجليزي من قبل، لكنه لعب لصالح فالنسيا في الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا