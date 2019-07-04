ساها: يحزنني ما قاله بوجبا

وقال لاعب فرنسا السابق في حوار مع صحيفة The New Paper:”يزعجني نوعا ما (ما قاله بوجبا)، لكن ما الذي يمكن فعله؟ أعاني لأفهم لماذا يعبر اللاعبون عن رغبتهم بهذا الشكل. بقدر رغبتهم في الرحيل، وهو ما أتفهمه، لا أعتقد أن عليهم القيام بالأمر بهذه الطريقة”.

وواصل “أنا متألم جدا لأنه لاعب حيوي للفريق. أتمنى استمراره، لكن هذا صعب لأنه حين تصرح برغبتك في الرحيل، يصعب الأمر أكثر وأكثر. لن يكون الأمر سهلا على أولي (جونار سولشاير مدرب الفريق)”.

ويبرر ساها معاناة مانشستر يونايتد، مقارنة بمنتخب فرنسا، بأنها طبيعية نظرا لكثرة التغيرات في النادي منذ تركه مدربه التاريخي سير أليكس فيرجسون.

بعكس فرنسا التي توجت مع بوجبا بكأس العالم 2018.

واستمر ساها “هذه مرحلة انتقالية بالنسبة ليونايتد، وليس الأمر كذلك في فرنسا التي تتمتع بالاستقرار على صعيد الجهاز الفني. لا يزال يونايتد يسعى لاستعادة مكانته منذ رحيل فيرجسون. هناك دلائل لماذا عانى بوجبا مع النادي، لأنه لاعب كبير وموهوب، أحيانا يتوقع منه الناس تقديم المزيد. قدم موسما رائعا لكن الناس تنتظر أكثر”.

واحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا ويتعرض بوجبا لانتقادات كثيرة لأنه أعلى لاعب في تاريخ النادي العريق.

وصرح بوجبا بأنه “يبحث عن تحد جديد” وتشير تقارير إلى اقترابه من يوفنتوس، بينما تقول أخرى إن ريال مدريد وبرشلونة يسعيان للظفر به.

وشارك لاعب الوسط في 47 مباراة مع يونايتد بالموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا