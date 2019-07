عودة سوبر فرانك.. لامبارد مدربا لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الخميس تعاقده مع لاعبه السابق، فرانك لامبارد، ليكون مدربه الجديد لمدة 3 مواسم.

بابتسامة جميلة لنجم إنجلترا السابق قال خلال تقلده مهمته الجديدة:”فخور جدا بالعودة إلى تشيلسي كمدرب. الكل يعلم حبي للنادي والتاريخ الذي تشاركناه معا، علينا الاستعداد للموسم الجديد، أنا هنا للعمل بكد، لتقديم نجاح آخر للنادي ولا أطيق الانتظار لأبدأ مهمتي”.

ومن جانبها، قالت مارينا جرانوفسكايا المدير الرياضية للنادي اللندني:”سعداء للغاية بعودة فرانك كمدرب للنادي. لديه معرفة وفهم كبيرين للنادي، وفي الموسم الأخير أثبت أنه أحد أفضل المدربين الشباب. بعد 13 عاما قضاها لاعبا في تشيلسي، والتي جعلته أسطورة وأكثر من سجل في تاريخ الفريق، نؤمن أن هذا الوقت هو الأنسب لعودته ونحن ممتنون لذلك. سنقوم بكل ما نستطيع ليحصل على الدعم اللازم لتحقيق نجاح كبير”.

211 هدفا تجعله أسطورة زرقاء، بلوغه نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي ديربي كاونتي يبرهن على مستقبله المهني كمدرب.

HE’S HOME! 🙌

Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank

نجم الوسط السابق والبالغ عمره 41 عاما بدأ مسيرته مع فريق المطارق، وست هام يونايتد، وفي 2001 كان على موعد مع رحلة ستغير وجه مسيرته للأبد.

انتقل لجانب آخر من عاصمة إنجلترا، ارتدى القميص الأزرق لتشيلسي. وخلال 13 عاما توج بـ13 لقبا منها 3 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في دوري أبطال أوروبا كان موسم 2011-2012.

لعب موسما في مانشستر سيتي، وآخر في نيويورك سيتي قبل أن يعلق حذاءه.

وفي مايو 2018 أخذ ديربي كاونتي المخاطرة، تعاقد مع لامبارد. حقق اللاعب الأسبق لإنجلترا نتائج رائعة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكن الحظ لم يحالفه على ملعب ويمبلي ليخسر الصعود إلى الدوري الممتاز في آخر مباراة أمام أستون فيلا.

رحلة جديدة لفرانك، في بطولة هي الأقوى، الدوري الإنجليزي الممتاز.

‘He belongs to the Blues.’ 💙

Put your sound 🔛 for this! #WelcomeHomeFrank pic.twitter.com/sM6siU6hrf

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا