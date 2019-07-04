بلومبرج: السعودية والكويت تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن مصادر مطلعة أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط في "المنطقة المقسومة" (المنطقة المحايدة) بين الجارتين، وذلك بعد تحقيق انفراجة في محادثات جرت مؤخرا.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنه رغم أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، فإن اجتماعا عُقد مؤخرا شهد تحقيق تقدم كبير في القضايا المتعلقة بالسيادة والتي كانت السبب في إفشال المفاوضات السابقة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يخرج أي إنتاج من المنطقة منذ إغلاق حقولها بعد خلافات بين البلدين عامي 2014 و2015 . كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن ضخ نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط، أي ما يعادل كامل إنتاج الإكوادور (العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك)، من هذا الشريط الصحراوي القاحل الواقع بين الجانبين.

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