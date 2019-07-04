ثوران بركان بجزيرة سترومبولي الإيطالية ومقتل شخص

ثار بركان على جزيرة سترومبولي الإيطالية، أمس، وقذف رمادا إلى ارتفاع كبير في السماء وغطى المقصد السياحي الشهير بالدخان، وقال مسئولون محليون، إنه تسبب في مقتل شخص.

وقال مسئول في أجهزة الإنقاذ، إن من المعتقد أن الشخص القتيل سائح، وإنه لقى حتفه جراء سقوط صخور عليه، وأضاف أن شخصا ثانيا أصيب.

وأدت ثورة البركان إلى اندلاع حرائق في الجانب الغربي من الجزيرة الصغيرة الواقعة بالبحر المتوسط شمالي صقلية، وتم استدعاء فرق إطفاء من أماكن قريبة وتساعد طائرة إطفاء في جهود إخماد الحرائق.

وكثيرا ما يتسلق السياح إلى قمة الجبل البركاني على ارتفاع 924 مترا من أجل النظر إلى الفوهة بينما ينفث البركان من حين لآخر دفعات صغيرة من الصخور الذائبة في السماء، ولم يتضح ما إذا كان هناك أحد عند الفوهة عندما ثار البركان.

وبحسب موقع (جيولوجي.كوم) الإلكتروني فإن بركان سترومبولي من أنشط البراكين في العالم ويثور بشكل شبه مستمر منذ عام 1932.

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