وكالة “آجي”  تؤكد إطلاق النار على بعض اللاجئين بمركز تاجوراء من قبل الحراس بالمركز

طرابلس 04 يوليو 2019 (وال) – ذكرت وكالة الأخبار الإيطالية « آجي » أن حراس مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، شرق طرابلس، قاموا بإطلاق النار على بعض اللاجئين الذين حاولوا الهرب من القصف الذي أصاب المبنى مساء الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة اليوم الخميس أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية استشهد في مذكرة ببعض الشهادات حول المجزرة التي وقعت في المركز.

وكان مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة تاجوراء بضواحي مدينة طرابلس، شهد قصفًا خلف العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المهاجرين الفارين من مناطق التوتر والمجاعة من بلدانهم .

ووجهت حكومة الوفاق الاتهامات إلى القيادة العامة وحملتها مسؤولية القصف الذي طال المركز فيما نفت القيادة العامة للقوات المسلحة هذه الاتهامات واعتبرتها إلصاقًا للتهم بحسب مركز المعلومات في مقر العمليات الغربي للجيش الوطني.

وقتل إثر الهجوم الذي تعرض له المركز الواقع في منطقة تاجوراء والذي يرجح أنه قصف جوي ما لا يقلّ عن 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة وجرح 80 آخرين. (وال – طرابلس) ع ع

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