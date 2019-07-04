برشلونة يبدأ دفاعه عن لقب الدوري أمام بلباو.. والكلاسيكو في أكتوبر

ويلعب برشلونة حامل اللقب أمام مضيفه أتلتيك بلباو بينما يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو ويستضيف أتليتكو مدريد فريق خيتافي.

ويواجه ريال مايوركا فريق إيبار ويلعب إسبانيول ضد إشبيلية ويحل ليفانتي ضيفا على ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا يستضيف فريق ريال سوسيداد.

ويلعب ريال بيتيس ضد ريال بلد الوليد بينما يستضيف ليجانيس فريق أوساسونا ويحل جرانادا ضيفا على فياريال.

أما مواجهة الكلاسيكو بين العملاقين برشلونة وريال مدريد فتقام في الجولة 10 على ملعب كامب نو في 27 أكتوبر 2019 وفي الجولة 26 على ملعب سانتياجو برنابيو في 1 مارس 2020.

وفي الجولة السابعة في 29 سبتمبر 2019 يحل ريال مدريد ضيفا على جاره أتليتكو مدريد ويتواجه الناديان مرة أخرى في ملعب الأول في 2 فبراير 2020.

وتنتهي النسخة 89 من الموسم في 24 مايو 2020.

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