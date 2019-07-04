تقرير: صندوق قطر يوجه أنظاره إلى ميلان

ووفقا لوكالة “أدنكرونوس” فأن قطر تسعى لتسريع عملية شراء النادي الإيطالي والبدء في محادثات مع الإدارة الحالية للنادي الإيطالي.

وسيتم عقد اجتماع بين المسؤولين بعدما تحول اهتمام صندوق قطر لشراء ميلان بدلا من روما.

وقد يتولي شخص جديد منصب رئيس النادي بدلا من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي وصندوق قطر للاستثمار.

إذ أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على عدم وجوب تواجد رئيس أو مالك واحد لناديين مختلفيين يشاركون في المسابقات القارية منعا لتضارب المصالح.

الوكالة الإيطالية لم تتلقى أي رد من النادي الإيطالي حول نية القطريين في شراء النادي اللومباردي.

وكانت بعض التقارير قد ربطت صندوق قطر بالاستثمار في ليدز يونايتد الإنجليزي الذي كان قريبا من التأهل للدوري الإنجليزي الموسم القادم.

ويتولي صندوق إيليوت الأمريكي إدارة ميلان الإيطالي في الوقت الحالي بعد الاستحواذ على أسهم المالك الصيني السابق لي يونجهونج.

ولن يشارك ميلان في الدوري الأوروبي الموسم المقبل من أجل تعديل ميزانية النادي بسبب الخسائر في السنوات الأخيرة وخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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