درس إغـلاق مراكز إيواء المهاجرين

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس إغلاق مراكز الإيواء، وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين؛ حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد خلال لقائه منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو، أن حكومة الوفاق ملزمة بحماية كافة المدنيين، منوهًا بأنها لم تتمكن من صد الغارة الجوية التي نفذتها طائرات إف 16 على مركز إيواء تاجوراء أمس الأربعاء، وفق بيان على صفحة «داخلية الوفاق» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويذكر أن وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت ارتفاع عدد ضحايات القصف إلى 60 قتيلًا، إضافة إلى إصابة 77 آخــرين.

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