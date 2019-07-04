مسئول كويتي: التصعيد في المنطقة مصدر قلق للكويت وبريطانيا

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يشكل مصدر قلق للكويت وللمملكة المتحدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب جلسة المباحثات التي عقدها في لندن اليوم الخميس مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون .

وأشاد الجارالله، في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها وزير الدولة البريطاني موريسون إلى طهران أخيرا والتي كانت تهدف الى تخفيف حدة التوتر والتصعيد "في هذه المنطقة المهمة من العالم".

وأكد الجارالله دعم الكويت جهود بريطانيا في هذا الاتجاه، معربا عن أمله أن تسهم الجهود الدولية في النأي بمنطقة الخليج عن أي صراعات تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن لقاءه وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط اليوم، شكل فرصة للتنسيق المشترك بينهما في القضايا الدولية، لاسيما في ظل وجود الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

من جانبه أكد موريسون في تصريح مماثل، التزام المملكة المتحدة بأمن منطقة الخليج، لاسيما في ظل التوتر الذي تشهده حاليا.

واعتبر موريسون، أن مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة اليوم بين الكويت وبريطانيا تدخل ضمن المساعي الشاملة لضمان أمن المنطقة بشكل عام.

وذكر أن مثل هذه الاتفاقيات تعمل أيضًا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المتخصصة وترفعها إلى مستويات أسمى.

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