الأمم المتحدة: فرق الموت في فنزويلا تقتل الشبان وتختلق مشاهد مقاومتهم السلطات

قالت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إن قوات الأمن الفنزويلية ترسل فرق الموت لقتل الشبان وتختلق مشاهد ليبدو الأمر وكأن الضحايا قاوموا الاعتقال.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن عدد وفيات المجرمين الذين يقاومون الاعتقال بلغ 5287 حالة العام الماضي و1569 حالة حتى 19 مايو العام الحالي.

وقال تقرير الأمم المتحدة، إن كثيرين منهم يعدمون خارج إطار القضاء فيما يبدو.

ووصفت عائلات 20 رجلا كيف وصل رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء من القوات الخاصة الفنزويلية في عربات سوداء لا تحمل لوحات معدنية. وقالت العائلات إن فرق الموت اقتحمت المنازل وأخذت الأمتعة وهاجمت النساء والفتيات وفي بعض الأحيان جردتهن من ملابسهن.

وقال التقرير "يفصلون الشبان عن أفراد أسرهم قبل إطلاق النار عليهم". وأضاف "في كل حالة يذكر شهود كيف تتلاعب القوات الخاصة بموقع الجريمة والأدلة. يضعون الأسلحة والمخدرات ويطلقون نيران أسلحتهم على الجدران أو في الهواء للإشارة إلى وجود مواجهة ولإظهار أن الضحية قاومت السلطات‘". وزارت باشليه فنزويلا الشهر الماضي وستقدم تقريرا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة غدا الجمعة. وقال التقرير، إن عمليات القتل تأتي في إطار إستراتيجية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو تهدف إلى "تحييد وقمع وتجريم المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة" وإن هذه الإستراتيجية تسارعت منذ عام 2016. وقالت باشليه في بيان إنها حصلت على وعد من الحكومة بالعمل مع الأمم المتحدة لحل بعض القضايا الشائكة، بما في ذلك التعذيب والمحاكمات العادلة والسماح بالوصول بشكل كامل إلى منشآت الاحتجاز. وأضافت "آمل حقا في أن تنظر السلطات بعين الاعتبار في جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير وأن تتبع توصياته، علينا أن نتفق جميعا أن جميع الفنزويليين يستحقون حياة أفضل".

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