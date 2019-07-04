بوتين: نأمل أن تتخذ إيطاليا موقفا لصالح إعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يأمل في أن تتخذ إيطاليا موقفا واضحا وثابتا لصالح إعادة العلاقات بشكل كامل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأن تساعد في إقناع بروكسل بأن العقوبات على موسكو كانت خطأ.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن موسكو تدرك أن مساحة المناورة المتاحة لروما محدودة بسبب الكثير من العوامل لكنه عبر عن أمله في أن تتمكن إيطاليا من إطلاع الاتحاد الأوروبي على الأضرار التي تسببت فيها العقوبات.

وأضاف بوتين إنه لا يرى عقبات لا يمكن تجاوزها في سبيل استعادة العلاقات بالكامل بين موسكو وبروكسل مشيرا إلى أنه مستعد للاضطلاع بدوره في هذا الأمر إذا لم توضع عوائق مصطنعة في طريق بلاده.

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