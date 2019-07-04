استضافته العاصمة الكازاخية…إطلاق أول منتدى للتكنولوجيا التعليمية

نور سلطان 4 يوليو 2019 (وال) – انطلق في العاصمة الكازاخية نور سلطان أول منتدى للتكنولوجيا التعليمية EdTech، تحت شعار “الجمهور، الإلهام، التنمية التدريجية”، على هامش ملتقى “أيام أستانا المالية”، بهدف ضمان تسهيل وتعزيز الوصول إلى المعرفة من خلال التقنيات الجديدة.

ويسعى مركز أستانا المالي إلى المساهمة في ظهور صناعة التقنيات التعليمية، والاستجابة لتحديات الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستصبح التكنولوجيا والناس المصدر الموحد للتقدم.

و يهدف المنتدى لإعطاء دفعة لتطوير رأس المال البشري في مستوى جديد نوعيًا من خلال التكنولوجيا، والشهادات المهنية الدولية، والابتكارات، والحلول الرقمية، والمناهج الشاملة، وغيرها من التقنيات المتقدمة، وذلك من خلال الجمع بين أفضل التجارب عالمية.

واستعرض المشاركون في المنتدى عبر جلسات نقاشية ولقاءات عمل ودروس رئيسية حول موضوعات قائمة مثل: مهن المستقبل، وتحول التعليم، والاتجاهات الحديثة والممارسات العالمية في استخدام التكنولوجيا في التعليم، فضلاً عن الكثير من المحتوى المفيد.

وشارك في المنتدى خبراء دوليون معترف بهم ومشاركون محليون في مجال التقنيات التعليمية والوزارات والإدارات والجامعات والمجتمع المهني والمطورين والمستثمرين الذين يعملون في مجال التقنيات التعليمية والمهتمين بتطوير الصناعة.

وقد تم تبني هذا المنتدى بهدف تحفيز الجماهير على التطوير المهني المستمر طوال حياتهم، وذلك باستخدام وإظهار الممارسات الناجحة في جميع أنحاء العالم، فيما شارك في الحدث أكبر 20 شركة عالمية اجتازت الاختيار التنافسي في سباق الماراثون الموجه، حيث قدم الخبراء وقادة الصناعة في العالم تعليقاتهم وتبادلوا خبراتهم ورؤيتهم لصناعة EdTech في العالم.(وال – نور سلطان) إ م

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