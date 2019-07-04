السيسي يؤكد لترامب على دعم القاهرة للقوات المسلحة الليبية

القاهرة-العنوان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمرار دعم القاهرة للقوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والقضاء على المليشيات.

وأجرى السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع ترامب، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاتصال شهد استعراض عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا.

وأضاف، أن السيسي أكد موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

وأوضح بسام راضي، أن الرئيس ترامب أكد من جانبه أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

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