بوتين: قصف حلف الناتو تسبب بتدمير الدولة الليبية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء الحوار بين الأطراف الليبية، واشار إلى أن من تسبب بتدمير الدولة في ليبيا هو قصف حلف شمالي الأطلسي (الناتو).

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بوتين قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، في روما: "اتفقنا على مواصلة التنسيق لتسوية الوضع في ليبيا، حيث تتدهور الأوضاع للأسف ويتنامى النشاط الإرهابي ويزداد عدد الضحايا".

وأضاف بوتين : "نتفق على أنه من المهم أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الأطراف العسكرية والسياسية الليبية، وأن تفتح قنوات الحوار وتتخذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف تجاوز الانقسام في البلاد وإنشاء مؤسسات موحدة وفاعلة للدولة".

وأشار بوتين إلى أن لدى روسيا اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومع قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"، على حد سواء. كما أعرب بوتين عن قلقه إزاء تسلل المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على الجميع. بدوره، أعرب جيوزيبي كونتي عن أمله بأن تلعب روسيا دورا إيجابيا في تسوية الأزمات في العالم، بما في ذلك ليبيا، مشددا على ضرورة الحل السياسي هناك ووقف القتال وإطلاق حوار شامل برعاية الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا