قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن قوات التحالف بقيادة السعودية اعترضت وأسقطت طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان.

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