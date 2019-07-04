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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن قوات التحالف بقيادة السعودية اعترضت وأسقطت طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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