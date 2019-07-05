زلزال بقوة 6,4 درجة يضرب كاليفورنيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجة، ولاية كاليفورنيا الخميس وشعر به السكان في منطقة واسعة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وبعد نحو ساعتين على وقوع الزلزال، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تويتر "إنني على اطلاع تام بخصوص الزلزال في جنوب كاليفورنيا. كل شيء يبدو تحت السيطرة".

وأثارت الهزة مخاوف من حدوث زلزال "بيغ وان" المدمّر الذي يُخشى وقوعه في الغرب الأميركي.

وأفاد المعهد الأمريكي، أنّ الزلزال وقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجليس، وعلى عمق 10,7 كلم. وأفيد بأنّ مركز الهزة يقع قرب مدينة ريدجيكرست الصغيرة (أقل من 30 الف ساكن) وقرب قاعدة عسكرية للبحرية الأميركية تمتد على أرض صحراوية شاسعة يتم فيها اختبار صواريخ وقنابل. وأكدت مسئولة في هذه القاعدة لفرانس برس وقوع "أضرار كبيرة". وأشارت إلى "حرائق وتسرّب مياه ومواد خطيرة"، من دون إعطاء مزيد من التوضيحات. بدوره، أشار رئيس فرقة الإنقاذ المحلية دافيد ويت إلى وقوع "إصابات طفيفة للغاية" تسبب بها تكسّر نوافذ أو وقوع أغراض أو رفوف في متاجر. لكنّه لم يتمكّن من إعطاء رقم محدد. كما أكدت عمدة ريدجيكرست بيغي بريدن لشبكة "سي إن إن" أنّ مستشفى المدينة جرى إخلاؤه في "تدبير احترازي". وتابعت "الكهرباء متوفرة في أجزاء من المدينة دون أخرى"، مشيرة إلى انقطاع الغاز بسبب تضرر أنابيب نقل. وجرى فتح مراكز استقبال مكيّفة في مبان عامة في ظل وصول درجة الحرارة إلى 37 مئوية. واستمرت الهزة التي وقعت الساعة 10,33 (17,33 ت غ)، ثوان عدة، وشعر بها السكان في لوس أنجليس، وفقا لصحافيي فرانس برس هناك. كما قال شهود، إن السكان في لاس فيغاس بولاية نيفادا شعروا بالزلزال. وكاليفورنيا هي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة. من جانبها، أوضحت عالمة الزلازل لوسي جونز ان "مئات الهزات حصلت اليوم (الخميس)"، بينها هزات تجاوزت الأربع درجات على مقياس ريختر، ما أثار "ارتدادات عدة". وأكدت أنّ ما جرى الخميس هو الأقوى منذ عام 1999. وقالت المخرجة آفا دو فرناي "عشت دائما في لوس أنجليس. كان هذا أطول زلزال شعرت به على الإطلاق".

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