أردوغان : الوفاق ستستعيد المناطق التي سقطت في يد حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”القرصان”.

أردوغان قال في تصريحات نشرتها عدة صحف تركية وفقاً لموقع قناة “فرنس 24 ” ووكالة سبوتنيك الروسية الخميس إن حفتر ليس أكثر من قرصان وبأن ما يقوم به الجيش قرصنة بمعنى الكلمة وذلك على حد وصفه .

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم”.

وقال إن حكومة الوفاق قادرة على استعادة المناطق التي سقطت في يد ” قوات حفتر ” بشكل تدريجي وأضاف بأن بلاده تعترف بها كحكومة شرعية كما أشار إلى أن تركيا كان لها اتفاق عسكري مع هذه الحكومة وتم تعزيزه دون المزيد من التفاصيل .

يشار إلى أن الرئيس التركي قد إتخذ موقفاً عدائياً من القوات المسلحة بعد إعلان الجيش تقدم وحداته إلى العاصمة طرابلس وقد قدم النظام التركي دعماً لمسلحي الوفاق بالسلاح والطائرات المسيرة والمدرعات وبإرسال عدد من الخبراء والعسكريين الاتراك .

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