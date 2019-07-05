بوتين يحذر من خطر متشددين يتدفقون على ليبيا من إدلب

ايوان ليبيا – وكالات :

ليبيا – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه قلق من تدفق المتشددين على ليبيا من محافظة إدلب ( مدينة سورية خاضعة حالياً لسيطرة تركيا ) وحذر من أن الوضع في ليبيا يتدهور محملاً حلف شمال الأطلسي ( ناتو ) وتدخله سنة 2011 مسؤولية ما يجري اليوم.

وتابع بوتين، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في روما بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إن موسكو تأمل أن توافق الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات والدخول في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد.

وأكد بوتن أن روسيا لا تود الإنخراط بعمق في أي تسوية تخص الأزمة الليبية مؤكداً أن هذا الأمر من شأن المسؤولين عن إيضال هذا البلد لهذه المرحلة السيئة ولكنه أكد في نفس الوقت بأنها على إتصال بمختلف الأطراف الليبية .

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