ضربات جوية غرب براك وشرق مزدة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة بوقت مبكر من صباح اليوم الجمعة تنفيذ غارات مساء الخميس بالجنوب الليبي .

وقال اللواء محمد منفور آمر الغرفة بأن طائراتهم نفذت غارات مساء الخميس على أهداف معادية متحركة قرب منطقة براك جنوب غرب ليبيا .

وكشف منفور بأن هذه الغارات إستهدفت ” رتلاً معادٍ ” جنوب غرب براك بمسافة 70 كان من ضمنه مجموعات معادية من المرتزقة التشاديين مؤكداً بأن هذا الرتل كان يتحرك في إتجاه الشمال رافضاً الكشف عن تفاصيل إضافية .

كما أعلن في ذات السياق تنفيذ غارة أخرى إستهدفت مهربي الوقود جنوب شرق منطقة مزدة فيما تولى الجيش على الأرض ملاحقة ماتبقى من المجموعة المستهدفة غرب براك وإستعاد منها مجموعة من السيارات المسلحة وغير المسلحة .

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